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ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Центробанк России хочет начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
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Московский Комсомолец
Телеканал 360°
ПРАЙМ
Газета.Ru
Вечерняя Москва
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Цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году

Телеканал 360°15:26

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Газета.Ru13:28

ЦБ намерен начать тестирование цифрового рубля в 2022 году

РЕН ТВ13:47

ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

RT на русском13:33

В 2022 году начнется тестирование цифрового рубля

Московский Комсомолец15:11

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

ПРАЙМ13:27

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Finam.Ru13:02
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