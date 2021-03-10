RT на русскомЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 годуЦентробанк России хочет начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источникеRT на русскомМосковский КомсомолецТелеканал 360°ПРАЙМГазета.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииЦифровой рубль начнут тестировать в 2022 годуТелеканал 360°15:26Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 годуГазета.Ru13:28ЦБ намерен начать тестирование цифрового рубля в 2022 годуРЕН ТВ13:47ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 годуRT на русском13:33В 2022 году начнется тестирование цифрового рубляМосковский Комсомолец15:11Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 годуПРАЙМ13:27Цифровой рубль могут ввести в 2023-2024 годахFinam.Ru13:02Показать ещёОценить10КомментироватьПоделиться