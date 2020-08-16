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ЦБ планирует привлечь к венчурному финансированию НПФ

Подразумевается, что одним из источников инвестиций могут стать пенсионные средства НПФ.В источнике
С чего всё началось
Общественная служба новостей

Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса

По мнению ЦБ, в настоящее время российская экономика испытывает нехватку средств для финансирования прямых инвестиций. Это приводит к проблемам с реализацией масштабных проектов. Кроме НПФ, ЦБ планирует использовать ресурсы страховых компаний.
Общественная служба новостей14 августа в 08:06
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Инвест-Форсайт

Инвестиции для души

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
Народные новости

Будущие пенсии россиян могут быть инвестированы в экономику

Народные новости14 августа в 10:18
Экономика сегодня

Банк России готов инвестировать пенсионные резервы НПФ

Экономика сегодня14 августа в 10:15
Ruposters.ru

ЦБ может начать распоряжаться пенсиями россиян по совету Чубайса

Ruposters.ru14 августа в 09:15
Общественная служба новостей

Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса

Общественная служба новостей14 августа в 08:06
Lenta.ru

Будущие пенсии россиян захотели потратить по совету Чубайса

Lenta.ru14 августа в 07:36
Ведомости

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Ведомости13 августа в 17:21

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго Ирана

«В отклонили разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыли путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения», – заметил Помпео.
Общественная служба новостейвчера в 19:52
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