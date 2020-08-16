По мнению ЦБ, в настоящее время российская экономика испытывает нехватку средств для финансирования прямых инвестиций. Это приводит к проблемам с реализацией масштабных проектов. Кроме НПФ, ЦБ планирует использовать ресурсы страховых компаний.

Общественная служба новостей 14 августа в 08:06