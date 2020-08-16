ЦБ планирует привлечь к венчурному финансированию НПФ
Подразумевается, что одним из источников инвестиций могут стать пенсионные средства НПФ.В источнике
С чего всё началось
Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса
По мнению ЦБ, в настоящее время российская экономика испытывает нехватку средств для финансирования прямых инвестиций. Это приводит к проблемам с реализацией масштабных проектов. Кроме НПФ, ЦБ планирует использовать ресурсы страховых компаний.
Общественная служба новостей14 августа в 08:06
Подробнее о событии
Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса
Общественная служба новостей14 августа в 08:06