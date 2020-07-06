Общество

ВедомостиВедомостиЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
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ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

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