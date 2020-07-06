Общество
ВедомостиЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
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Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
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Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
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Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
РИА Новости 09:27
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Общество
7 июля в Москве вводится «оранжевый» уровень опасности из-за жары
7 июля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, что метеорологические условия потенциально опасны для людей.
Вести Подмосковья 10:20
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Политика
Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 03:39
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Общество
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей
В Московской области начали разбирать временные госпитале, организованные на время пандемии коронавируса в международном выставочном центре "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот".
Российская газета 08:38
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
Bookmaker-ratings.ru 07:58
Политика
Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь
Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Музыка
Вокалист Kasabian покинул группу
Мейган был участником группы с 1997 года, и записал с Kasabian шесть альбомов.
News.ru 09:50
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
REGNUM 09:13
Экономика
Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%
В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК 07:22
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54