Общество
ВедомостиЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).
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Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Происшествия
В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу
В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
Lenta.ru 07:45
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Парламент Великобритании 6 июля может объявить имена россиян и граждан Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека.
Известия 06:47
Общество
В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»
В Московской области начались работы по разбору временных госпиталей, развернутых в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с министрами и главами муниципалитетов.
РИА Новости 07:57
Общество
ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов.
ТАСС 03:25
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
В Израиле снова закроют спортзалы и бары
Правительство Израиля по рекомендации Минздрава распорядилось немедленно закрыть клубы, бары, культурные и спортивные учреждения, пишет Jerusalem Post.
Интерфакс 08:45
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru вчера в 11:08
Единоборства
Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга
Представитель красноярской школы бокса Беспутин по обвинению в употреблении допинга лишён титула чемпиона мира по версии WBA.
CT news 05:49
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Общество
Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах
Глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал низким риск заражения коронавирусом на борту самолета.
Lenta.ru 07:33
Политика
Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
Известия 06:56
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 08:24
Общество
В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО
Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Здоровье
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах
Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.
RT на русском 08:15
Экономика
В Башкирии свыше 4 тысяч семей смогут заключить соцконтракты — минтруд
Уфа, 6 июля 2020, 14:03 — REGNUM Более 4 тысяч семей смогут повысить свой уровень жизни при заключении социальных контрактов в Башкирии.
REGNUM 07:03
Культура
Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница»
Смолянка Анастасия Косарева вышла в финал кастинга федерального телеканала «Пятница». Девушка претендует на место ведущей нового проекта.
Readovka67.ru 06:51
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25