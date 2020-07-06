ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Смотрите также
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Россия пообещала ответить на новые санкции Британии
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).В источнике
Подробнее о событии