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ВедомостиВедомости

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).В источнике
Подробнее о событии

ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10%

Ведомости17:52

Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

Вести.Ruвчера в 08:08

Молодые водители заплатят за страховку больше

Российская газетавчера в 07:17

ЦБ расширил тарифный коридор и запретил дискриминацию

Коммерсантъвчера в 07:23

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей

РБКвчера в 07:20

Банк России расширит тарифный коридор ОСАГО для граждан на 10% вверх и вниз

ПРАЙМвчера в 07:31

ЦБ запретит страховщикам использовать при расчете тарифа ОСАГО дискриминирующие факторы

ТАССвчера в 07:23
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Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ruвчера в 09:10
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новостивчера в 10:34
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Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru17:31
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русскомвчера в 12:54
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Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»

С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Веснавчера в 13:51
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В Узбекистане решили производить эффективный препарат против коронавируса

Директор по качеству компании Nobel Pharmsanoat сообщил, что китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical начала производить его под торговым названием «Фавилавир», а в России препарат «Авифавир» запущен в мае «ХимРаром» и Российским инвестиционным фондом.
ИА Красная Весна17:30
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Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъвчера в 06:22
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