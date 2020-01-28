Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.

с чего всё началось

С введением ПДН некоторые банки начали реже выдавать кредиты, чтобы уменьшить свои риски. Как пишет газета «Известия», основная цель Центробанка в настоящее время - снизить рост рынка необеспеченного потребкредитования примерно с 20% до 10%.

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