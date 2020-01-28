Экономика
РидусЦБ планирует снизить долю необеспеченных кредитов
С введением ПДН некоторые банки начали реже выдавать кредиты, чтобы уменьшить свои риски. Как пишет газета «Известия», основная цель Центробанка в настоящее время - снизить рост рынка необеспеченного потребкредитования примерно с 20% до 10%.
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с чего всё началось
Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.Известиявчера в 16:01
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Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Происшествия
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В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
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Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
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Отмечается, что их обнаружил водитель депутата, который открыл дверь своим ключом, когда ему не открыли на стук.
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
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Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
«Амур» нанес поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
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Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Политика