Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее решено было сохранить. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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Футбол
Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом»
Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон согласился продлить соглашение с клубом.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес
Стало известно, на ком женился комик Александр Гудков
Стало известно, кто является возлюбленной известного российского комика Александра Гудкова.
Актуальные Новости 05:48
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Вести.Ru 05:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
Общество
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
Политика
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Общество
Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе
Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
РИА Новости 06:16
Футбол
Лоренсо Мельгарехо летом уйдет из «Спартака»
ProstoProSport 06:00
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Политика
Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.
Lenta.ru 06:03
Путешествия
Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут иностранных туристов
В турецкой Анталье иностранных туристов ждут в сентябре-октябре 2020 года. Именно тогда должно возобновиться международное авиасообщение.
MOS.news 06:04
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета 02:55
Экономика
Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля
Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
Гаджеты
В Европе начались продажи нового смартфона Honor 20E
Фирма Honor после представления флагманской линейки устройств Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ презентовала в Европе еще один смартфон, получивший название Honor 20E.
OAnews 02:24
Общество
Утвержденные мэром Москвы льготы по аренде могут получить более 11 тыс. компаний
Всего же свыше 11 тыс. московских компаний из самых разных сфер деятельности стали адресатами этих уведомлений.
Газета.Ru 04:53
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой
Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru вчера в 11:30
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы
Главный врач инфекционной больнице в Коммунарке по лечению нового коронавируса подвёл итоги 45 дней работы.
Мойка78 вчера в 00:12