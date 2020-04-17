Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее решено было сохранить. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС05:00

Центробанк пообещал не укреплять рубль

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ЦБ к середине года реализует меры по снижению ставок по ипотеке

РИА Новости06:01

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Ведомости04:37

В Центробанке назвали маловероятным повышение ключевой ставки

Известия04:28

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

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ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

РБК04:38
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Установлены заказчики бунта в российской колонии

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Общество

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Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
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Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

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Политика

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
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Лоренсо Мельгарехо летом уйдет из «Спартака»

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В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
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RT на русском 15 апреля в 09:43
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

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В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

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Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

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Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут иностранных туристов

В турецкой Анталье иностранных туристов ждут в сентябре-октябре 2020 года. Именно тогда должно возобновиться международное авиасообщение.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля

Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
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Утвержденные мэром Москвы льготы по аренде могут получить более 11 тыс. компаний

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Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой

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Главврач больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы

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