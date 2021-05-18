Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.

С чего всё началось В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... РИА Новости вчера в 11:25