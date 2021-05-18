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ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.В источнике
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С чего всё началось

В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля

Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля...
РИА Новостивчера в 11:25

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Российская газетавчера в 16:06

ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Коммерсантъвчера в 11:53

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RT на русскомвчера в 11:15

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Газета.Ruвчера в 11:18

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ПРАЙМвчера в 11:13

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