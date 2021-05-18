ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года
Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.В источнике
С чего всё началось
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля
Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля...
РИА Новости11:25