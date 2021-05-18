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ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.В источнике
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Москва 24

С чего всё началось

В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля

Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля...
РИА Новости11:25

Подробнее о событии

Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году

Российская газета12:15

В ЦБ рассказали о планах создания прототипа цифрового рубля

RT на русском11:15

Прототип цифрового рубля будет создан до конца 2021 года

Москва 2411:36

В ЦБ заявили о создании прототипа цифрового рубля к концу 2021 года

Известия11:26

Прототип цифрового рубля появится в конце года

Газета.Ru11:18

ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Коммерсантъ11:53

Прототип платформы цифрового рубля будет создан в конце года

ПРАЙМ11:13
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