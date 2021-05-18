Учёные США разработали портативный прибор для определения COVID-19 за полчаса

Специалисты рассказали следующее: «Новый тест на коронавирус способен получить достаточно точные результаты из образца слюны, причем это произойдет менее чем за тридцать минут, многие из компонентов портативного устройства, которые используются в данной технологии, можно напечатать на 3D-принтере, а тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости».