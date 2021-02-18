Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки до 5-6%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки в течение ближайших трех лет на фоне роста инфляции. Об этом она заявила на конференции Ассоциации банков России.В источнике
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ЦБ планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6% в течение трех лет
Банк России планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в трехлетнем периоде, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.
ТАСС05:41
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