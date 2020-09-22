ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей
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В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
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