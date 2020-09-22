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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». в секретных документах Минфина США (FinCEN) фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Expert.ruвчера в 00:20
1,3K

Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе

Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб.
РИА Новости07:39

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 2402:32
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

По сообщению представителя департамента по борьбе с финансовыми правонарушениями, пожелавшего сохранить анонимность, владелец лондонского «Челси» тайно владеет правами на спортсменов, не выступающих за его команду.
CT news02:17