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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник.
РИА Новости10:04

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Следователь опять отказался раскрыть суть обвинения Ивана Сафронова

Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.
Piter.tv07:12
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Сроки строительства линии метро Петербурга перенесли из-за COVID-19

«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Известия08:10
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Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция" "Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат", — говорится в сообщении.
REGNUM02:04
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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