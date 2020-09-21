Экономика
КоммерсантъЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей
В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.
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с чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.Коммерсантъ03:14
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«Магнит» открыл онлайн-аптеку
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Политика
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Белгород, 22 сентября 2020, 11:07 — REGNUM Денис Буцаев согласован на должность первого заместителя губернатора Белгородской области решением Белгородской областной думы 22 сентября, сообщает ИА REGNUM.
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Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
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Политика
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Ситуация с госпитализацией Алексея Навального Двадцатого августа стало известно, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете.
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В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
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Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, материнской компании разработчика компьютерных игр Bethesda Softworks.
Sostav.ru вчера в 22:40
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости 03:36
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NVIDIA призналась, что не справилась с наплывом желающих купить GeForce RTX 3080
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Москва, 22 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Власти направит дополнительно 2,58 млрд рублей на выплат на третьего ребёнка.
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«Аэрофлот» объявил о начале размещения допэмиссии
"Аэрофлот" начал процесс по увеличению уставного капитала компании путем размещения до 1,7 млрд новых обыкновенных акций.
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Более 20 кораблей ВМФ России заблокировали суда НАТО в Черном море
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