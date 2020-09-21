с чего всё началось

В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Общество У главы Адыгеи выявили коронавирус Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 22 сентября. 15

Общество Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек. 2

Происшествия ФСБ задержала в Петербурге бизнесмена по делу «Метростроя» Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в элитном апарт-отеле "Кристалл" в Репино и задержали проживавшего там бизнесмена по фамилии Керимов. 1

Общество «Магнит» открыл онлайн-аптеку Ритейлер "Магнит" сообщил, что в тестовом режиме открыл онлайн-аптеку.

Политика Белгородская облдума согласовала кандидатуру первого замгубернатора Белгород, 22 сентября 2020, 11:07 — REGNUM Денис Буцаев согласован на должность первого заместителя губернатора Белгородской области решением Белгородской областной думы 22 сентября, сообщает ИА REGNUM. 8

Здоровье Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. 17

Политика Цель ясна. Глава СВР раскрыл, ради чего началась ситуация с Навальным Ситуация с госпитализацией Алексея Навального Двадцатого августа стало известно, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете.

Происшествия Задержан сбивший пешеходов на Остоженке водитель Infiniti Полиция задержала 26-летнего Эльмина Гулиева, сбившего на своем Infiniti в центре Москвы двух пешеходов на тротуаре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 568

Политика СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов. 850

Гаджеты NVIDIA призналась, что не справилась с наплывом желающих купить GeForce RTX 3080 Источник изображения: PCWorld Заметка на сайте NVIDIA имеет структуру вопросов и ответов, но в предисловии читателя готовят к тому, чтобы он осознал, насколько высоким был интерес к видеокартам GeForce RTX 3080 в первый день продаж.

Общество Bloomberg: Китай выигрывает торговую войну у США Трамп представляет как свою личную победу подписанный в начале года документ по первой фазе торгового соглашения между КНР и США. 5

Общество Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству Прайм аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. 1,7K