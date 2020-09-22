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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
Подробнее о событии
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&Мвчера в 04:04
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК03:11
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48
Саминвестор

«Траст» требует 22,7 млрд рублей с экс-владельца Бинбанка

Саминвесторвчера в 01:44

Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства

Романа Кислова, возглавившего ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» в феврале 2020 года, распоряжением правительства освободили с занимаемой должности, пишет 66.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства
РБК Екатеринбург03:55

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Ведомости03:36
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду Политик Алексей Навальный обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой вернуть ему изъятые в Омске предметы одежды.
Первый Севастопольскийвчера в 09:34
4,9K

Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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В Крыму за сутки выявили 81 носителя коронавируса

Симферополь, 22 сентября 2020, 10:02 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Республике Крым, об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Сергей Аксёнов 22 сентября.
REGNUM03:02
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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