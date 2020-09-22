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ТАСС
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову на общую сумму 283,8 млрд рублей. Соответствующая запись имеется в картотеке арбитражных дел.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&Мвчера в 04:04
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48

Песков прокомментировал доклад о «кокаине в посольстве»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с докладом о поставках наркотиков через российское посольство в Аргентине, однако не нашел его заслуживающим внимания, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Песков прокомментировал доклад о «кокаине в посольстве»
Газета.Ru05:54
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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На Кубани взят под стражу сбивший насмерть школьницу полицейский

Советский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который в минувшие выходные насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе пригородной станицы Старокорсунской.
Российская газета05:38

Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19

Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
РИА Новости05:34
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Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости01:15
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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