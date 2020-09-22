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ТАСС
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову на общую сумму 283,8 млрд рублей. Соответствующая запись имеется в картотеке арбитражных дел.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
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ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

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