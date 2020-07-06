Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правдавчера в 18:38

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русскомвчера в 19:59

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ruвчера в 19:13

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАССвчера в 19:00

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБКвчера в 20:19

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВвчера в 17:31

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известиявчера в 17:15
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Единоборства

Глава UFC подтвердил бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала

Президент UFC, Дана Уайт, подтвердил информацию о том, что титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалом станет главным событием турнира UFC 251, который состоится 11 июля в Абу-Даби.
FightTime.ru вчера в 16:52
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
1,9K
Общество

Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

В четверг, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин планирует выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом.
ТАСС 04 июля в 02:03
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.
РБК вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена.
Discover24 вчера в 09:01
2
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
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Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
5
Общество

Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать после коронавируса

Россияне после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия карантина хотели бы получать 74 тысячи рублей в месяц.
Национальная служба новостей 01:41
1
Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 04 июля в 22:01
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru вчера в 09:47
1,3K
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
4
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,7K
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

В Сети появилась информация о том, что за непрерывный стаж работы в течение 15 лет полагается дополнительная выплата в размере 10% от общей суммы.
Evo-rus.com 01:43
24
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
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