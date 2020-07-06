Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

с чего всё началось

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

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