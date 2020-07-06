Экономика
РБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам
Комсомольская правдавчера в 18:38
СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам
RT на русскомвчера в 19:59
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
Газета.Ruвчера в 19:13
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Общество
Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник и попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.
РИА Новости 01:46
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Политика
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor 04 июля в 22:45
Общество
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва 04 июля в 10:22
Экономика
РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата
Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъ вчера в 10:12
Единоборства
Глава UFC подтвердил бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала
FightTime.ru вчера в 16:52
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Общество
Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19
Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тыс. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки заболели 24248 человек.
РБК 01:24
Авто
Якутские тюнеры из «Шикари» показали рендеры Toyota Land Cruiser Prado
"Обут" японский автомобиль во внедорожные покрышки. Вскоре якутские тюнеры из «Шикари» также представят городскую версию «Крузака».
HotGeo вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 04 июля в 13:21
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия вчера в 03:42
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
РЕН ТВ вчера в 14:51
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru вчера в 15:59
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Наука
Ядовитые железы нашли у южноамериканской амфибии
Американские зоологи нашли у безногих амфибий из Южной Америки полноценные ядовитые железы.
МедиаПоток 04 июля в 04:22
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41