Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБК20:19

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русском19:59

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВ17:31

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАСС19:00

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правда18:38

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ru19:13

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известия17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в чемпионате Англии

РИА Новости 13:38
Кино

Зачем нужна бомба

Российская газета 15:51
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,3K
Экономика

В 2019 году на обеспечение Долинского района качественным жильем потратили 641 млн

Сахалин.Инфо 22:30
Общество

Пенсионерам-опекунам с 1 июля 2020 года возобновлена индексация пенсий

Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
Ваш новый день Йошкар-Ола 03 июля в 08:04
4
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
843
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против коронавируса

В пресс-службе организации отметили, что вышеперечисленные препараты лишь незначительно уменьшают смертность среди инфицированных COVID-19 либо вовсе на нее не влияют.
MedikForum.ru 07:38
206
Общество

C 1 июля запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
Business (Одинцово) 14:54
1
Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
423
Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
9
Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превышает прогнозы

Во втором квартале компания Tesla выпустила 82272 электрокаров, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу нынешнего года и на 5,5% ниже — к аналогичному периоду 2019 года.
Тарантас Ньюс 03 июля в 05:28
10
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
5,6K
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
60
Политика

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
306
Происшествия

В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации

Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

Наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях (когда, например, немецкий холдинг владеет российским активом через кипрский субхолдинг) к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям.
РБК 23:00
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
4,1K
Игры

Придумай значок для «Ведьмака» в рамках международного конкурса дизайна

Дизайн победителей в каждой категории будет воплощен в жизнь — в качестве набора значков Limited Edition Community Pin Set, а имена их создателей будут указаны на сайте магазина.
Moi-portal.ru 03 июля в 09:20
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 09:13
9
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
28
Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
РИА Новости 17:09
519
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
2K
Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
3
Происшествия

CNN: два небольших самолета столкнулись над озером в штате Айдахо

ТАСС 22:55
Общество

СМИ сообщили о возможных жертвах коронавируса в Китае в 2012 году

Вспышка похожего на SARS-CoV-2 коронавируса произошла в Китае еще восемь лет назад и унесла жизни трех человек.
Политика Сегодня 03:28
25
Здоровье

Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку

Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
Вечерняя Москва 09:01
6
Футбол

Два голевых паса Месси помогли «Барселоне» разгромить «Вильярреал»

ProstoProSport 18:22
Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна 09:02
3
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня вчера в 05:55
179
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное