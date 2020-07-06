Экономика
РБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия17:01
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Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
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Здоровье
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UfacityNews.ru 21:37
Армия и оружие
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Общество
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В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
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ИА Красная Весна 06:00
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa 02:09
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В Забайкалье отменили цифровые пропуска
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Космос
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Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Футбол
Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль»
Хорватский форвард Марио Манджукич на странице в социальной сети сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».
Metaratings 10:52
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Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Футбол
Гранада — Валенсия 2:2
В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru вчера в 17:53
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
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Российская газета вчера в 06:20
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.
Известия 21:57
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости 15:29
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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В Приморье скончались 52 пациента с коронавирусом
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REGNUM 22:33
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Экономика
За неделю из инвестирующих в Россию фондов вывели $160 млн
Приток фондов акций, специализирующихся исключительно на российском рынке, за неделю составил $4 млн против оттока в $20 млн неделей ранее.
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Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
Политика
Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны
Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
ЗакC.Ру 03 июля в 04:35