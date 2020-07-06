Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБК20:19

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русском19:59

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАСС19:00

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ru19:13

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правда18:38

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВ17:31

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известия17:15
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

ТАСС 10:11
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Автоспорт

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
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Здоровье

В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг

В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru 21:37
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Общество

50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства

В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
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Происшествия

В Якутске обнаружено несанкционированное кладбище

Несанкционированные захоронения умерших людей в районе Птицефабрики обнаружила Окружная администрация города Якутска и МУП «Ритуал», 5 июля сообщает сетевое издание «YSIA.RU».
ИА Красная Весна 06:00
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa 02:09
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Общество

В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
2
Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Футбол

Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль»

Хорватский форвард Марио Манджукич на странице в социальной сети сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».
Metaratings 10:52
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
2,4K
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
4
Футбол

Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru вчера в 17:53
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
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Шоу-бизнес

София Ротару показала особняк за миллион долларов

Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.
Известия 21:57
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости 15:29
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Общество

В Приморье скончались 52 пациента с коронавирусом

Владивосток, 6 июля 2020, 05:33 — REGNUM В Приморье отмечается снижение числа выявленных заражённых коронавирусом — за сутки 65 новых случаев, один пациент — умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:33
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Экономика

За неделю из инвестирующих в Россию фондов вывели $160 млн

Приток фондов акций, специализирующихся исключительно на российском рынке, за неделю составил $4 млн против оттока в $20 млн неделей ранее.
Коммерсантъ 03 июля в 05:12
1
Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
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Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
1
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
149
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
43
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

ЗакC.Ру 03 июля в 04:35
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