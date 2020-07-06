Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБК20:19

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русском19:59

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известия17:15

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАСС19:00

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правда18:38

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВ17:31

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ru19:13
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Космос

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Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
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