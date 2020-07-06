Экономика
РБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях в России
В Адыгее 39 градусов прогнозируется, в Ставрополье тоже до 40 градусов. Это действительно очень опасно, — добавил Вильфанд.
Life.ru 13:14
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 21:03
Происшествия
На Алтае вывили 810 носителей коронавируса
«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона», — отметили в оперштабе.
REGNUM 03 июля в 01:06
Футбол
«Оренбург» сыграет с «Рубином», на матч полетело 17 футболистов
Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 26-го тура между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в назначенный срок.
Спорт день за днем 06:11
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку
Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM 21:49
Здоровье
О мошенничестве с выплатами рассказали в «Лиге защиты врачей»
За время пандемии коронавируса бывали случаи, когда работающие в «красной зоне» медики не получали положенные им выплаты, даже если они сами заражались, заявил в беседе с НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.
Live24 вчера в 02:19
Футбол
Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Online47.ru 19:12
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Экономика
Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже
С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
Известия 18:15
Политика
Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп отметил в воскресенье, что на территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования.
ТАСС 20:40
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Игры
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия 03:42
Автоспорт
Alfa Romeo оштрафовали на 5000 евро
Механики Alfa Romeo не смогли закрепить переднее правое колесо на машине Кими Райкконена во время пит-стопа, и на трассе оно отделилось от машины, что привело к сходу гонщика и созданию потенциально опасной ситуации.
F1news.ru 13:11
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Путешествия
Первый чартер с туристами приняла Бурятия
EastRussia 20:09
Происшествия
Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни
Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс 12:36
Технологии
Названа стоимость геймпада для PlayStation 5
Ранее сетевые инсайдеры сообщали, что стоимость игрового контроллера для консоли нового поколения PlayStation 5 составит примерно 60 долларов или 60 евро.
Vevby.ru 15:48
Футбол
Юрген Клопп: «Титулы не делают игроков лучше. Не люблю вопросы про династию и доминирование»
Sports.ru 09:32
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
РИА Новости 17:09
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29