Экономика

BFM.ruBFM.ruВласти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта

Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАССвчера в 19:00

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русскомвчера в 19:59

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ruвчера в 19:13

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РБКвчера в 20:19

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Комсомольская правдавчера в 18:38

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РЕН ТВвчера в 17:31

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

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