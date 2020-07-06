Экономика
BFM.ruВласти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известиявчера в 17:01
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Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
Газета.Ruвчера в 19:13
Права на обмен: В Центробанке разрешат покупать и продавать валюту без паспорта
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В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
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Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
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