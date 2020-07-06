Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБКвчера в 20:19

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известиявчера в 17:15

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ruвчера в 19:13

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАССвчера в 19:00

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правдавчера в 18:38

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВвчера в 17:31

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русскомвчера в 19:59
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
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Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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За минувшие сутки в России зафиксировали 6611 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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Опубликованы научные факты о щекотке

Rusargument 04 июля в 17:29
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
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Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
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50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

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Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

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Экономика

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая

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Общество

Масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным

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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
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Как стало известно ИА «Прайм Крайм», последствия состоявшейся 1 июля в Анталье сходки членов сухумского клана Мераба Джангвеладзе могут больно ударить по репутации «лидера российского уголовного мира», 67-летнего вора «в законе» Захария Калашова, более известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.
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Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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В Закарпатье из РПГ обстреляли новый курорт

Нападение произошло около трех часов ночи 6 июля близ Мукачева, где расположен курорт.
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Композитор и продюсер Игорь Крутой долго не сообщал известие об отмене фестиваля "Новая волна", надеясь на стабилизацию в мире по количеству заболевших коронавирусом.
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