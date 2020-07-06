Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБКвчера в 20:19

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВвчера в 17:31

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ruвчера в 19:13

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАССвчера в 19:00

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правдавчера в 18:38

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русскомвчера в 19:59

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известиявчера в 17:15
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
3
Общество

Специалист объяснила, как нужно выбирать колбасу

Выбирая колбасу, отметила специалист, необходимо обращать внимание на то, чтобы оболочка изделия была эластичной и сухой.
Evo-rus.com 02:53
17
Общество

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
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Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
2
Культура

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Lenta.ru 02:48
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
7
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
1,9K
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
8
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,5K
Шоу-бизнес

Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
12
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,4K
Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru 03:05
Общество

Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
1
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3K
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
17
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
59
Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
2K
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
26
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,6K
Шоу-бизнес

Прилучный показал снимки крымского отдыха с детьми

Совсем недавно стало известно, что актер Павел Прилучный отправился отдыхать на море вместе со своими детьми – Тимофеем и Мией.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:59
14
Общество

C 1 июля запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
Business (Одинцово) вчера в 14:54
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
7
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
62
Общество

Радий Хабиров сообщил о вспышке коронавируса в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил чиновникам, что нужно быть начеку и беречь себя, так как ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной.
Горобзор.ру 02:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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