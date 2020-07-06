Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

с чего всё началось

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Здоровье Названы победители конкурса «Инвестор года» в Саратовской области Три номинации – инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организаций малого и среднего бизнеса; в сфере оптовой торговли; в сфере культуры, организации досуга и развлечений – были признаны несостоявшимися, так как поступило только по одной заявке.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 336

Происшествия Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме. 5

Экономика Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.

Общество В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.

Здоровье В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Кировской области зафиксировали 53 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав. 15

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 6,2K

Общество Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью. 618

Здоровье Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. 208

Общество Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. 34

Здоровье Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом.

Экономика «Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю» "Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. 50

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 1

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,5K