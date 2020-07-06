Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известия05 июля в 17:01

Подробнее о событии

Коллекторы одобрили использование водительских прав вместо паспорта

РЕН ТВвчера в 23:28

Права на банк: водительское удостоверение разрешат вместо паспорта

News.ruвчера в 11:43

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАСС05 июля в 19:00

В Госдуме оценили идею разрешить использовать водительские права для получения банковских услуг

RT на русскомвчера в 07:00

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБК05 июля в 20:19

Права на обмен: В Центробанке разрешат покупать и продавать валюту без паспорта

Комсомольская правдавчера в 07:15

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известия05 июля в 17:15
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Здоровье

Названы победители конкурса «Инвестор года» в Саратовской области

Три номинации – инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг среди организаций малого и среднего бизнеса; в сфере оптовой торговли; в сфере культуры, организации досуга и развлечений – были признаны несостоявшимися, так как поступило только по одной заявке.
Взгляд-инфо 03:43
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Политика

Патрушев назвал создателей движения «Талибан» в Афганистане

Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
Pravda.Ru 03:40
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
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Экономика

Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников

Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.
Регион 64 04:28
Общество

Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в стране

Врач и телеведущая Елена Малышева считает о том, что в России окончена вспышка коронавируса.
ФедералПресс 03:28
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Общество

В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
Коммерсантъ 02:38
Здоровье

В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 53 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
RT на русском вчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Футбол

Самуэль Жиго: Москва остаётся «красно-белой»

«Спартак» выиграл ЦСКА дважды за сезон, значит, Москва остаётся «красно-белой».
ГЛАС.RU 04:25
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 05 июля в 11:30
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов

Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
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Общество

Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
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Здоровье

Прокуратура проверит ЦГБ Бердска после жалоб медиков на условия работы

Прокуратура проверит оснащение Бердской центральной горбольнице после жалоб ее сотрудников.
Atas.info 02:22
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Здоровье

Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану

Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:29
Экономика

«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»

"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС вчера в 13:30
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Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Лезги газет 02:16
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com вчера в 12:00
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Общество

В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
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