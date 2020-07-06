Экономика

РБКРБКЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
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с чего всё началось

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

РБК20:19

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Комсомольская правда18:38

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

Газета.Ru19:13

«Известия»: россияне смогут использовать водительские права для получения банковских услуг

ТАСС19:00

СМИ: В России ряд банковских услуг сделают доступными по водительским правам

RT на русском19:59

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

РЕН ТВ17:31

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Известия17:15
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В Томске выявлен очаг коронавируса в медицинском НИИ

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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Общество

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Общество

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В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
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