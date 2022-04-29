Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью «Суспильне» опровергла заявление президента Украины о якобы найденной в Киевской области «братской могиле» с 900 телами мирных жителей, отметив, что глава государства «оговорился», и таких сведений у правоохранительных органов нет.
Семейная пара с ребенком, которая смогла по гуманитарному коридору покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 29 апреля рассказала «Известиям» о встречах с боевиками националистической группировки «Азов».
Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и мусор у дверей крупных супермаркетов, сообщает местная газета Sud Ouest.