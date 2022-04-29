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ЦБ поддержал консолидацию банка «Открытие», ВТБ и РНКБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддерживает консолидацию РНКБ, банка «Открытие» и ВТБ.
Коммерсантъ
Как стало известно «Ъ», глава ВТБ Андрей Костин предложил премьеру Михаилу Мишустину объединить в общую группу ВТБ, РНКБ и банк «Открытие».
Коммерсантъ
Инвестором выступил созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора.
ИА Крыминформ
РНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой Банка Москвы, который на тот момент уже входил в группу ВТБ.
BFM.ru

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ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, «Открытия» и РНКБ
Интерфакс10:23
ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированы
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