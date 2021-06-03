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По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.

С чего всё началось ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости вчера в 10:13