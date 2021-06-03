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ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

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По мнению участников финрынка и профильных банковских ассоциаций, обнуление тарифов только спровоцирует рост комиссий по иным социально значимым платежам, таким как оплата связи и доступа в интернет, и не приведет к существенному снижению финансовой нагрузки на граждан.В источнике
РИА Новости
Капитал страны
DixiNews
Ридус
АБН
IrkutskMedia
9111.ru
Российская газета
Телеканал 360°
Lenta.ru
Deita.ru
U24.ru
Петербургский дневник
ПРАЙМ

С чего всё началось

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новостивчера в 10:13

Подробнее о событии

Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

ПРАЙМ20:38

Набиуллина поддержала отмену комиссий за оплату ЖКХ

Ридусвчера в 10:44

Центробанк выступил за отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 12:14

Центробанк поддержал отмену комиссии при оплате ЖКХ

ИА Красная Веснавчера в 11:39

В Центробанке поддержали отмену комиссии за оплату ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:05

ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Российская газетавчера в 15:44

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

РИА Новостивчера в 10:13
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