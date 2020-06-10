Экономика
РБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающими посредниками при приеме платежей.
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Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
В Петербурге в последнее время резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.
78.ru вчера в 10:48
Наука
Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
Осужденный за госизмену бывший сотрудник ГРУ раскрыл детали ареста
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене, раскрыл детали своего дела.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Соловьев обрушился с критикой на Ефремова после смертельного ДТП
Народные новости 01:34
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости вчера в 08:55
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru вчера в 09:43
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Гаджеты
Маршрутизатор Xiaomi Redmi Router AX5 стандарта Wi-Fi 6 стоит $35
10 июня начнутся продажи маршрутизатора Xiaomi Redmi Router AX5, предназначенного для использования в домашних условиях или небольших офисах.
3DNews вчера в 07:51
Технологии
С новым нейроморфным чипом смартфоны получат мощность суперкомпьютеров
Хайтек+ вчера в 05:57
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
В Одессе частично обрушился жилой дом
В Одессе частично обрушился четырехэтажный дом, информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Газета.Ru 01:38
Армия и оружие
Сирийские боевики взорвали российский бронеавтомобиль - есть раненые российские военные. Видео
Avia.pro вчера в 10:13
Армия и оружие
Летчик рассказал об испытаниях МиГ-35
Нештатных ситуаций при испытаниях новейшего истребителя МиГ-35, за исключением небольших "рабочих моментов", не случалось, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
РИА Новости 01:37
Культура
Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
РИА Новости вчера в 11:49
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05
Политика
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием
Москва, 10 июня 2020, 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы.
REGNUM 01:48
Общество
Беглов назвал сроки снятия антикоронавирусных ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
Поребрик.Медиа 00:05
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Экономика
Покупки москвичей выросли после снятия ограничений
Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.
Коммерсантъ 00:55
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru вчера в 16:51
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09