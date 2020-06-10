Экономика

РБКРБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

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Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающими посредниками при приеме платежей.
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