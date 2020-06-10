Экономика
РБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
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Общество
В Хьюстоне похоронили Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского
Петербургский дневник 01:42
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
РИА Новости 02:09
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Рогозин рассказал о насмешках после запуска Crew Dragon со стороны США
После успешного запуска в космос корабля Crew Dragon в свой адрес "Роскосмос" слышал лишь насмешки от американцев и не только.
DixiNews 08 июня в 15:04
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда 08 июня в 23:21
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Футбол
Сергей Семак: «Моя позиция по Кокорину не изменилась — был бы рад видеть его в „Зените“»
Семак может стать первым российским тренером, который выиграет с «Зенитом» два золота подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
РБК вчера в 01:00
Происшествия
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт
В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом еще 117 человек
Пока в других регионах наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом, в Саратовской области стабильно фиксируется рост.
Московский Комсомолец 02:02
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
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Наука
Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир
Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно.
МедиаПоток вчера в 06:18
Армия и оружие
Союзники Халифы Хафтара призывают его к переговорам с ПНС Ливии
Неудачи фельдмаршала Халифы Хафтара повлекли за собой и ослабление позиций его условных союзников - Франции, Египта и ОАЭ.
Газета.Ru 01:31
Общество
ФТС объяснила увеличение сроков доставки посылок из-за рубежа
Причиной увеличения сроков доставки в РФ посылок из-за рубежа стали изменения в требованиях таможенной службы, объяснили официальные представители ФТС.
Экономика сегодня вчера в 13:05
Общество
Власти Москвы напомнили о запрете на пикники и шашлыки в парках
Жители Москвы пока не могут собираться большими компаниями в столичным парках, в том числе устраивать пикники и шашлыки, несмотря на снятие ряда ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:11
Гаджеты
Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac
Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.
Life.ru 03:18
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.
Москва 24 вчера в 11:01
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 08 июня в 10:51