Экономика

РБКРБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами).
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с чего всё началось

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
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