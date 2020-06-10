Экономика
РБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами).
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с чего всё началось
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.РБК01:30
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Центробанк РФ поддержал ужесточение регулирования агентов по приему наличных платежей
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