Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.

с чего всё началось

На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами).

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Происшествия Адвокаты стрелка Шамсутдинова обратились за помощью к Путину Адвокат тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на «противоправное бездействие сотрудников второго отдела ВСО ВСУ СК РФ и Военной прокуратуры Восточного военного округа».

Происшествия ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1". 10

Общество ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков. 857

Общество МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. 78

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 78

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 631

Политика Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом. 18

Здоровье Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59". 7

Религия Освящение главного воинского храма России перенесут Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма. 3

Экономика ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10% В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году. 9

Политика Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России Послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций против России, речь идет об ограничительных мерах по Крыму, который Запад отказывается признавать в качестве российского региона. 8

Кино Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.

Политика Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. 750