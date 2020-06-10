Экономика

РБКРБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами).
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК01:30

Подробнее о событии

ЦБ усилит контроль за приемом наличных

Рамблер07:36

Банк России поддержал инициативу об урегулировании сферы приема платежей

Народные новости04:15

ЦБ поддержал идею усилить контроль за агентами по приему наличных платежей

Ведомости02:28

Центробанк РФ поддержал ужесточение регулирования агентов по приему наличных платежей

Экономика сегодня03:21

ЦБ ужесточит контроль за компаниями, принимающими наличные платежи

Евразия Daily02:25

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

РБК01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
17
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
215
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
62
Экономика

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 03:31
21
Общество

Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из-за письма «Альянса врачей»

Sota.vision 05:46
1
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
215
Общество

Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии

Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37
113
Общество

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
33
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
1,3K
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
17
Общество

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
91
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
420
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,9K
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
126
Политика

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
3,7K
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
493
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
536
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 07:38
3
Политика

Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Lenta.ru 07:37
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
160
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
1
Здоровье

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
124
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
24
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
303
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
31
Общество

Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие медики приедут в регионы для помощи в лечении больных с COVID-19, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:36
112
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
29
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
49
Происшествия

Названа причина утечки топлива в Норильске

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.
РИА Новости 07:26
99
Как работают Яндекс.Новости?
Главное