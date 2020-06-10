Экономика
РБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
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Центробанк РФ поддержал ужесточение регулирования агентов по приему наличных платежей
Экономика сегодня03:21
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Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому митинги, демонстрации и шествия должны проходить в гайд-парках.
Sota.vision 02:43
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Комсомольская правда вчера в 14:13
Общество
За сутки в России выявлено 8404 новых случая коронавируса
За сутки в России выявили 8404 новых случая коронавируса, при этом у 34,8% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 03:35
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Наука
Ученые нашли молекулу, сжигающую жир
Обнаружена молекула, сжигающая жир. Об этом стало известно Evo-rus.com. 13 процентов населения нашей планеты страдает ожирением.
Evo-rus.com 02:12
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:13
Политика
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Авто
Kia привезет в Россию замену Optima
К5, который был представлен в декабре минувшего года, будет продаваться под таким названием и в России, сообщает в понедельник пресс-служба Kia.
Авторамблер 08 июня в 04:00
Общество
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
В документе предлагается установить минимальный порог в размере 150 рублей в час, сообщает ТАСС.
Business FM Уфа 08 июня в 06:55
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Здоровье
Лимаренко: пандемию мы не победим, ждем вакцину
Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
Сахалин.Инфо 03:10
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Футбол
Бывший спортдиректор «Енисея» назвал Аленичева любителем «прибухнуть»
Экс-спортдиректор ФК «Енисей» Денис Петровский прокомментировал слова бывшего наставника клуба Дмитрия Аленичева, который обвинил первого в том, что тот позволял себе в нетрезвом виде заходить в тренерскую и рассуждать о тактических нюансах.
ProstoProSport 03:46
Происшествия
Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
Путешествия
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус»
Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Туринская команда тогда выплатила «Реал-Мадриду» рекордные 117 миллионов евро.
Gazeta.SPb 00:08
Политика
Трамп готовит реформирование полиции
Глава США Дональд Трамп нацелен предпринять меры по реформированию полиции.
JustMedia 02:29
Происшествия
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Lenta.ru 03:44
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
Газета Metro 08 июня в 09:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 08 июня в 09:04