Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

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