Экономика
РБКЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
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Центробанк РФ поддержал ужесточение регулирования агентов по приему наличных платежей
Экономика сегодня03:21
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Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
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ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
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В России выявлено 8404 новых случая заражения коронавирусом
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