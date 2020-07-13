Экономика
Газета.RuЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
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ЦБ одобрил идею частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов
Коммерсантъвчера в 09:52
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Общество
Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК 04:26
Общество
«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%
Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
РБК 10:18
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Экономика
Apple заплатила Samsung 950 миллионов долларов
В 2019 году компании пришлось заплатить Samsung 683 миллиона долларов по причине невыкупа всего объема произведенных OLED-панелей.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес
Изменившийся до неузнаваемости Зак Эфрон объяснил, почему решил оставить Голливуд
Некоторые поклонники Эфрона удивились его словам.
Grazia 02:33
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Экономика
Новости для пенсионеров, изменения в законодательстве РФ - 14 июля 2020
В мае реальный размер средней пенсии вырос на 3% - Росстат По сообщению Федеральной статистической службы, которое она сделала 3 июля текущего года, средний размер пенсионных выплат, произведенных в мае 2020 года, увеличился по сравнению с показателями 2019 года.
Лениногорские вести вчера в 01:35
Футбол
«Боялся, что машину поцарапают или стекла разобьют». Баринов рассказал об угрозах фанатов «Спартака»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о реакции болельщиков «Спартака» на его гол в ворота красно-белых (4:3) в матче 7-го тура чемпионата России сезона-2017/18.
Матч ТВ 10:33
Энергетика
«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%
Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Культура
Появились первые кадры со съёмок юбилейного сезона «Тайн следствия»
78.ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor вчера в 10:31
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.
Известия 09:51
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS разрешить «Ман Сити» играть в ЛЧ
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал позорным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) разрешить "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 10:37
Общество
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
Известия 11:10
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
В боях на границе с Азербайджаном погибли четверо военных Армении — майор, капитан и два сержанта.
Коммерсантъ 11:06