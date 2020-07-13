Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
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