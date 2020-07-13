с чего всё началось

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 9

Армия и оружие ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия. 15

Политика Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. 6

Политика Посол Украины вызван в МИД Армении Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения». 4

Общество На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. 628

Политика Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля. 1

Политика Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. 3

Единоборства Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. 2

Футбол Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов. 1

Футбол Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы Возможность участия 30-летнего Смолова в двух оставшихся матчах сезона-2019/20 будет определена позднее по мере улучшения его состояния.

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки. 23

Авто Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ. 116

Авто В Роллс-Ройсе Ghost появится улучшенная очистка воздуха Система MEPS станет первым шагом на пути к очистке воздуха, которая избавит пассажиров Роллс-Ройс от пыли, бактерий и грязного воздуха с улиц.