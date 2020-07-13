Экономика
Газета.RuЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
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Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
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Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb вчера в 14:49
Футбол
Еременко не играет за «Ростов» из-за последствий коронавируса
Названа причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустил последние матчи клуба.
Metaratings 08:08
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Экономика
Названы поднявшие зарплаты в пандемию регионы России
В качестве регионов, где зарплаты подняты выше всего, называются Сахалинская область (плюс 6,9 процента в годовом выражении), Чукотский автономный округ (плюс 5,6 процента), Псковская (плюс 5,3 процента) и Волгоградская (плюс 5,1 процента) области.
Lenta.ru 11:17
Футбол
Тренер «Сочи» уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России
Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, чего ждет от поединка 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Bookmaker-ratings.ru 08:18
Энергетика
Акции «Норникеля» падают на новостях о новом ЧП
Акции "Норникеля" теряют после новости о новом происшествии на площадке предприятия - разливе авиационного топлива на Таймыре.
Finam.Ru 03:24
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
Общество
Китайский журналист перечислил самые удивительные блюда русской кухни
Самые необычные блюда русской кухни перечислил пользователь китайской интернет-платформы Sohu.
ПолитРоссия вчера в 03:16
Общество
Суд в США не дал отсрочить первую за 17 лет смертную казнь
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне.
Газета.Ru 10:58
Футбол
Суперкубок Украины состоится в Киеве
Стало известно место и время проведения матча за Суперкубок Украины-2020. Поединок пройдет 25 августа в Киеве.
Bookmaker-ratings.ru 07:12
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Новорожденный ребенок заплакал на собственных похоронах в Индии
Вечерняя Москва 10:24
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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