Экономика
Народные новостиЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
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Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва 12 сентября в 09:46
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Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
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