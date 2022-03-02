Позднее в ЦБ уточнили РБК, что 30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, «просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
«В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», — говорится в сообщении Конашенкова, поступившем в РБК.