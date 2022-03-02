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Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов

Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада санкций.
Газета.Ru
Среди мер поддержки - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях.
ТАСС
В частности
, до 1 января 2023 года отложено введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов.
RT на русском
Мера распространяется на ипотеку, займы граждан в долевом строительстве и потребительские кредиты за некоторыми исключениями.
Smotrim.ru

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