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Дума ТВ
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Центральный банк представил специальные тесты на знание рисков для розничных инвесторов. В ЦБ РФ надеются, что таким образом физические лица смогут адекватно оценить уровень своего профессионализма.В источнике
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Российская газета

ЦБ РФ: Инвесторам на бирже предложат сдать экзамен

Российская газетавчера в 10:21
ТАСС

В ЦБ считают, что приток розничных инвесторов на фондовый рынок поддержит экономику России

ТАССвчера в 07:21
Право.ру

ЦБ представил варианты тестов для неквалифицированных инвесторов

Право.рувчера в 08:58
Дума ТВ

ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже

Дума ТВвчера в 08:19
Lenta.ru

У пытающихся подзаработать россиян решили проверить знания

Lenta.ruвчера в 09:24
Piter.tv

Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Piter.tvвчера в 07:00
РБК

ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

РБКвчера в 06:16

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
5,8K

Глава центра Гамалеи рассказал о третьем этапе испытаний вакцины

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что добровольцы будут участвовать в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса амбулаторно.
RT на русском02:29

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Минтруд предложил повысить до 11 468 рублей прожиточный минимум

Если проект примут, что размер прожиточного минимума составит для пенсионеров 9422 руб. (рост на 5,3 процента), для детей – 11423 руб. (рост на 6,5 процента) и для трудоспособных граждан – 12392 руб. (рост на 5,6 процента).
Evo-rus.com01:51
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Баринов: Фанаты должны всегда болеть за «Локомотив», несмотря на отношение к руководству

Полузащитник футбольного московского клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов рассказал, что болельщики должны всегда поддерживать команду, несмотря на отношение к руководству клуба.
ТАСС Спортвчера в 07:27