ЦБ подготовил тесты для розничных инвесторов на бирже
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Центральный банк представил специальные тесты на знание рисков для розничных инвесторов. В ЦБ РФ надеются, что таким образом физические лица смогут адекватно оценить уровень своего профессионализма.В источнике
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