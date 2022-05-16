Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более пяти тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.
Совет Государственной думы принял решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря из-за отсутствия диалога с парламентариями из стран-участниц, заявил спикер законодательного органа Вячеслав Володин.