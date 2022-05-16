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ЦБ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тысяч

ЦБ разрешил российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц при наличии счета.
Коммерсантъ
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Finam.Ru
Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
Finam.Ru
Уточняется, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу, установленному Банком России, говорится в сообщении
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Вечерняя Москва

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