Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.
Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.