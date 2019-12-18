Общество

Ньюс-НННьюс-ННЦБ подсчитал число расплачивающихся наличными россиян

В Центробанке отметили, что банковские карты давно стали достаточно удобным средством оплаты, кроме того большинство респондентов считают, что с помощью карт можно лучше контролировать свои расходы.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

ЦБ: Лишь 6% россиян используют только наличные деньги

Life.ruвчера в 19:08

Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Ведомости 09:04
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
Известия 08:17
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Общество

Путин прокомментировал дело о задержании Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о ходе дела о задержании журналиста Ивана Голунова.
РЕН ТВ 05:42
Единоборства

Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
ГЛАС.RU 02:30
Футбол

Агент Лукаса Сантоса подтвердил, что ЦСКА не стал выкупать игрока

Фабиан Фара, агент полузащитника «Васко» Лукаса Сантоса, выступавшего за ЦСКА, сообщил, что игрок останется в Бразилии.
Sports.ru 07:20
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках.
РИА Новости 07:12
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Спорт

Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA

RT на русском 07:22
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Политика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 08:10
Политика

Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.
Lenta.ru 07:47
Общество

Штормовой ветер повалил главную новогоднюю ель Вологды

ТАСС 09:03
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия вчера в 13:52
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в московский аэропорт Домодедово, совершил в четверг, 19 декабря, аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Известия 07:23
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Политика

Первым вопросом Путину на пресс-конференции стал вопрос о климате

В 2018 году Путин отвечал на вопросы российских и иностранных СМИ в течение 3 часов 45 минут, рекорд по длительности пресс-конференции установили в 2008 году — 4 часа 50 минут, а самой короткая стала первая встреча главы государства с журналистами в данном формате в 2001 году — 1 час 35 минут.
РБК 04:19
Политика

Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Экономика сегодня 08:00
Политика

Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани

С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Россия.Кубань 07:50
Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Политика

Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Белоруссией Союзное государство.
РБК 06:43
Культура

Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате

В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.
NewInform 04:08
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное