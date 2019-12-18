Экономика
ВедомостиЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными
ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей.
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Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются
Банки.рувчера в 09:45
Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
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Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Политика
Путин прокомментировал импичмент Трампа
Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
Политика
Путин признал, что Россия гордится советским прошлым
Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
Политика
Путин выступил против «чисток» силовых структур
Президент РФ Владимир Путин выступил категорически против проведения зачисток в правоохранительных органах, но признал необходимость совершенствования силовых структур.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Политика
Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.
Политика
Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам
Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Политика
«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии
Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Происшествия
В Калмыкии в колонии заключенные создали террористическую ячейку
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Гаджеты
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года
Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов на 2019 год.
Экономика
«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения
Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
Наука
Американская авиакомпания заказала исследование биотоплива из лесной подстилки
Американская авиакомпания Delta Air Lines заключила с компанией Northwest Advanced Bio-fuels соглашение на проведение исследований по проекту создания предприятия, которое бы занималось производством биотоплива из лесной подстилки.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа
В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Темпы инфляции в РФ упали до 3,25%
Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.