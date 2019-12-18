Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

ЦБ провел исследование отношения населения России к наличным деньгам. Оно показало, что россияне все чаще используют для оплаты не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичных платежей.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.рувчера в 09:45

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
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Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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Политика

Путин прокомментировал импичмент Трампа

Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
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Политика

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RT на русском вчера в 00:42
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
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Игроки «Ростова» поздравили Карпина с 2-летием работы в клубе

ФК Ростов 03:25
Политика

Путин оценил реакцию на закон о земле на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине в связи с рассмотрением в стране закона о земле.
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Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
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«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
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В Калмыкии в колонии заключенные создали террористическую ячейку

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Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

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Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
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«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
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Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

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