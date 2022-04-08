ИнтерфаксЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеровБанк России подтвердил, что с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.ИнтерфаксРешение регулятора начнет действовать с понедельника, 11 апреля, сообщает официальный телеграм-канал «Тинькофф Инвестиции».РБК ИнвестицииКомиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.News.ruЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияREGNUMLife.ruСахалин и КурилыФорпост Северо-ЗападKazanfirst.ruЦарьградВечерняя МоскваKonkurent.ruРБК ИнвестицииГлавный региональныйЭкономика сегодняГЛАС.RUDP.RUКолыма-информГазета.RuRZN.infoФАНАБНПолитика СегодняПодробнее о событииЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже с 11 апреляРИА Новостивчера в 14:46Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банкиГлас Народавчера в 15:34Центробанк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютойLenta.ruвчера в 14:53С 11 апреля брокеры отменяют комиссию в 12% на покупку валютыТАССвчера в 16:01ЦБ отменил комиссию в 12% при покупке валюты для брокеровРБКвчера в 14:44ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеровИнтерфаксвчера в 15:38ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валютыКоммерсантъвчера в 14:33Показать ещёОценить244Поделиться