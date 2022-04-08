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ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

Банк России подтвердил, что с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.
Интерфакс
Решение регулятора начнет действовать с понедельника, 11 апреля, сообщает
 официальный телеграм-канал «Тинькофф Инвестиции».
РБК Инвестиции
Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.
News.ru
ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже с 11 апреля
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Центробанк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой
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