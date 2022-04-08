Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске.
Как пишет издание "Smotrim.ru", супруга рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала своим поклонникам в официальном Telegram-канале о том, что находилась недавно на грани депрессии.