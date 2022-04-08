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ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

Исключение - юридические лица-импортеры: Банк России рекомендует устанавливать для приобретения ими валюты на оплату импортных контрактов спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.
Интерфакс
Также Банк России с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.
Finam.Ru
Решение регулятора начнет действовать с понедельника, 11 апреля, сообщает
 официальный телеграм-канал «Тинькофф Инвестиции».
РБК Инвестиции
Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.
News.ru

Подробнее о событии

С 11 апреля брокеры отменяют комиссию в 12% на покупку валюты
ТАССвчера в 16:01
ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты
Коммерсантъвчера в 14:33
Центробанк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой
Lenta.ruвчера в 14:53
ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже с 11 апреля
РИА Новостивчера в 14:46
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РБКвчера в 14:44
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