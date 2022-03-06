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ЦБ подтвердил ограничение переводов физлицам за рубеж суммой $5 тыс. в месяц

Центробанк официально объявил, что ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям, в том числе супругам и близким родственникам, суммой $5 тыс. в месяц, следует из предписания ЦБ.
Коммерсантъ
При переводе денег физлицам-резидентам без открытия счета ограничение распространяется и на родственников.
РБК
В числе близких родственников указаны родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, также ограничение распространяется на полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Ведомости
ЦБ также ввел ограничения на трансграничные переводы между своими счетами для российских резидентов и комиссию 12% для коммерческих банков при покупке валюты на бирже физическими лицами и юридическими лицами (изначально было 30%).
Коммерсантъ

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